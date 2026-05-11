Rescatan a hombre que cayó a pozo en Santa Clara Ocoyucan

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia tuvo lugar en la comunidad de Francisco Sarabia, perteneciente a Santa Clara Ocoyucan, después de que un hombre cayera al interior de un pozo en construcción.

Elementos de Protección Civil del municipio, junto con Bomberos del Estado y personal de Seguridad Pública, implementaron un operativo de rescate para salvaguardar la vida del afectado.

Durante las maniobras, los rescatistas retiraron piedras, blocks y herramientas que representaban un riesgo para la víctima y para el propio operativo. Un paramédico y un elemento de Protección Civil descendieron al pozo para valorar al lesionado.

Con el apoyo de equipo especializado, que incluyó un sistema de trípode y poleas, lograron extraer al hombre de manera segura.

Una vez fuera del pozo, los paramédicos brindaron atención prehospitalaria al lesionado y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

Con información de Héctor Rosas / Canal 80.

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