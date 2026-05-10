Celebran 5 mil mujeres Día de las Madres en San Pedro Cholula

En el marco del Día de las Madres, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, y el DIF Municipal, encabezado por la Mtra. Lupita Fernández, organizaron un magno festejo para las mamás cholultecas, el cual concluyó con gran éxito entre rifas, música y baile.

Con la Plaza de la Concordia como sede, más de 5 mil mujeres se dieron cita para participar en la rifa de más de 300 regalos que la administración municipal preparó para ellas, viviendo una noche llena de alegría, entusiasmo y convivencia familiar, con premios como refrigeradores, estufas, salas, electrodomésticos y utensilios de cocina.

Previo al inicio del evento, Lupita Fernández destacó que las mujeres son parte fundamental de la sociedad y que el rol de madre es esencial para el desarrollo de las familias y de la comunidad, por lo que invitó a todas las asistentes a disfrutar de la celebración y de las sorpresas preparadas especialmente para ellas.

Al tomar la palabra, Tonantzin Fernández agradeció la gran participación de las asistentes, quienes acudieron acompañadas de sus hijos, esposos, nietos y familias, contribuyendo al gran ambiente de la noche. Asimismo, señaló que, además de reconocerlas con este festejo, el Gobierno Municipal trabaja diariamente a través de programas de bienestar enfocados en su desarrollo y empoderamiento.

“Nuestras mujeres cholultecas son muy importantes para nosotros como Gobierno Municipal. Queremos festejar a todas las mamás en su día y también informarles que contamos con un programa dedicado a las mujeres jefas de familia, llamado ‘Mujeres Heroínas’, como una forma de reconocer y devolverles un poco de todo lo que hacen diariamente por sus familias y por nuestro municipio”, comentó.

Finalmente, se llevó a cabo la rifa de los más de 300 premios, desarrollándose en medio de porras, emoción y un gran ambiente festivo, para posteriormente dar paso a la presentación de Los Hijos del Pueblo, quienes, al ritmo de cumbia norteña y con sus más grandes éxitos, cerraron con broche de oro este magno festejo con motivo del Día de las Madres.

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