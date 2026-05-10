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domingo, mayo 10, 2026
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Omar Muñoz inaugura Deportivo Chautenco

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La obra beneficiará a más de cinco mil habitantes del municipio.

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, inauguró el Deportivo Chautenco como parte de las acciones encaminadas al fortalecimiento del deporte, la convivencia familiar y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

Dicha obra, contempló la colocación de tres mil 328 metros cuadrados de pasto sintético, la instalación de 24 luminarias, además de una caseta de vigilancia y un módulo de baños para beneficio directo de cinco mil habitantes.

Ante madres, padres de familia y participantes del Torneo Futbolito Bimbo, el edil reconoció el esfuerzo de las familias por impulsar a sus hijos en actividades deportivas y destacó la importancia del deporte como herramienta para fortalecer el tejido social.

“Ellos representan tanto el presente como el futuro de nuestro México y qué mejor que invertir el tiempo en el deporte. El deporte rescata vidas, fortalece familias y contribuye a construir una mejor sociedad”, expresó.

Omar Muñoz felicitó a las niñas y niños participantes de la final del Torneo y anunció que próximamente continuará el proyecto deportivo en la zona con la construcción de dos nuevas canchas de fútbol 5 y del Centro Deportivo Cuautlancingo.

“No podemos hablar de un mejor Cuautlancingo sin invertir en espacios de esparcimiento sano para las familias, donde cada niña y cada niño pueda desarrollar sus capacidades”, afirmó.

En su intervención, el presidente municipal de Tlatlauquitepec, Juan Manuel Téllez Salazar, quien participó como invitado a dicho evento, reconoció el impulso que el Gobierno municipal brinda al deporte y felicitó a Muñoz por fortalecer acciones en beneficio de la niñez y juventud del municipio.

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