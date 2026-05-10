Omar Muñoz inaugura Deportivo Chautenco

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, inauguró el Deportivo Chautenco como parte de las acciones encaminadas al fortalecimiento del deporte, la convivencia familiar y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

Dicha obra, contempló la colocación de tres mil 328 metros cuadrados de pasto sintético, la instalación de 24 luminarias, además de una caseta de vigilancia y un módulo de baños para beneficio directo de cinco mil habitantes.

Ante madres, padres de familia y participantes del Torneo Futbolito Bimbo, el edil reconoció el esfuerzo de las familias por impulsar a sus hijos en actividades deportivas y destacó la importancia del deporte como herramienta para fortalecer el tejido social.

“Ellos representan tanto el presente como el futuro de nuestro México y qué mejor que invertir el tiempo en el deporte. El deporte rescata vidas, fortalece familias y contribuye a construir una mejor sociedad”, expresó.

Omar Muñoz felicitó a las niñas y niños participantes de la final del Torneo y anunció que próximamente continuará el proyecto deportivo en la zona con la construcción de dos nuevas canchas de fútbol 5 y del Centro Deportivo Cuautlancingo.

“No podemos hablar de un mejor Cuautlancingo sin invertir en espacios de esparcimiento sano para las familias, donde cada niña y cada niño pueda desarrollar sus capacidades”, afirmó.

En su intervención, el presidente municipal de Tlatlauquitepec, Juan Manuel Téllez Salazar, quien participó como invitado a dicho evento, reconoció el impulso que el Gobierno municipal brinda al deporte y felicitó a Muñoz por fortalecer acciones en beneficio de la niñez y juventud del municipio.

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