Congreso realiza segunda edición del torneo interno de fútbol

Con el propósito de fomentar la unidad, el respeto y el compañerismo entre el personal del Congreso del Estado, se llevó a cabo la segunda edición del torneo interno de fútbol organizado en la LXII Legislatura. En el partido final estuvieron presentes la diputada Elisa Limon Balderrabano y el diputado Andrés Iván Villegas Mendoza, quienes destacaron el compromiso del Poder Legislativo con el bienestar de quienes integran el órgano técnico-administrativo.

Durante su mensaje, la diputada Elisa Limon destacó la participación de las y los trabajadores del Congreso, así como de asesoras y asesores de las y los diputados en este torneo, en el que se refrenda el espíritu del Congreso como una institución humana e incluyente.

Por su parte, el diputado Andrés Villegas Mendoza manifestó que estos espacios fortalecen la sana convivencia, fomentan la unidad, el respeto y el compañerismo, así como el bienestar de las personas, pues el deporte impacta de forma positiva en quien lo practica.

Asimismo, la titular de la Unidad para la Igualdad de Género, Daniela Mier Bañuelos, resaltó la suma de esfuerzos para hacer posible el torneo de fútbol, desde las y los diputados hasta las y los directores de las diferentes áreas por las facilidades brindadas. De igual forma, destacó la determinación, tiempo y esfuerzo que pusieron las y los participantes en esta actividad.

En la categoría femenil obtuvo el primer lugar el equipo “Diosas de la justicia”, el segundo lugar fue para “Moons F.C.” y el tercer lugar para “Legislativas”. Respecto a la categoría varonil, se alzó con el triunfo el equipo “Fuerza Verde”, el segundo lugar lo obtuvo “Villegas” y el tercer lugar el equipo “Tobarish”.

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