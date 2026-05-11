Concluye la Feria de Puebla 2026 con sana convivencia

Miles de familias poblanas y visitantes disfrutaron del cierre de la Feria de Puebla 2026 en un ambiente de convivencia, seguridad y cercanía social, donde el gobernador Alejandro Armenta Mier recorrió los distintos pabellones y constató el reconocimiento ciudadano hacia las actividades organizadas durante más de dos semanas.

Acompañado por la directora de Convenciones y Parques, Michelle Talavera, y el coordinador general de la feria, Juan Carlos Moreno Valle, el gobernador convivió con artesanos, productores y asistentes, quienes agradecieron el impulso brindado a la cultura, gastronomía y economía local.

Durante el recorrido, el titular del Ejecutivo estatal inició actividades en el pabellón de la Expo Militar, donde personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Marina (SEMAR), explicó el funcionamiento de vehículos, uniformes, equipos tácticos y aditamentos utilizados para fortalecer las labores de seguridad y auxilio a la población.

Posteriormente, caminó por los diferentes pabellones artesanales, comerciales y gastronómicos instalados en el recinto ferial, saludó a familias, atendió solicitudes de fotografías y dialogó con productoras y productores provenientes de diversos municipios del estado.

La Feria de Puebla 2026 se realizó del 23 de abril al 10 de mayo y reunió actividades culturales, artísticas, gastronómicas y de entretenimiento que fortalecieron el turismo y la convivencia social. Artesanos de municipios como Amozoc, Tehuacán y Palmar de Bravo reconocieron que estos espacios representan una oportunidad para incrementar sus ventas, preservar sus tradiciones y dar a conocer productos elaborados por manos poblanas.

Salvador Gustavo Villanueva, artesano en talla y torneado de madera de Amozoc, destacó la cercanía del gobernador con las y los expositores, mientras que Guillermina Badillo Melo, representante de la marca Palmística, señaló que la feria permitió fortalecer el ingreso económico de las familias artesanas. De igual forma, Ofelia Guzmán Mora, del proyecto gastronómico Reino de “Dabichos” de Tehuacán, reconoció el respaldo institucional para visibilizar la cocina tradicional poblana y participar en espacios nacionales como el Tianguis Turístico de Acapulco.

En el trayecto por la zona gastronómica y comercial, familias poblanas expresaron al gobernador Alejandro Armenta Mier que la feria “les encantó” y reconocieron el ambiente familiar que prevaleció durante las semanas de actividades. Entre muestras de afecto, obsequios artesanales, muéganos, helado tradicional y canciones dedicadas en memoria de su abuelita “Cholita”, el ejecutivo estatal compartió momentos de convivencia con visitantes y productores, además de adquirir artesanías elaboradas con fibra de nopal para regalarlas a las y los asistentes.

El Gobierno del Estado de Puebla reafirma su compromiso de impulsar espacios que fortalezcan la identidad cultural, el turismo, la economía regional y el bienestar de las familias poblanas, en coordinación con la visión humanista y de desarrollo promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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