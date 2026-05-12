Construye 3.3 km del camino a Las Loberas en Tecali de Herrera

Para impulsar el desarrollo social en el municipio, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura, construye el camino de 3.3 kilómetros que conecta a las comunidades de La Magdalena Cuaxixtla, Ahuatepec, Tecorral y Las Loberas. Esta obra transforma la vida de las familias, ya que era un acceso de terracería y ahora es una vía de comunicación moderna.

La Secretaría de Infraestructura beneficia de manera directa a más de mil 200 habitantes que antes transitaban por un camino de tierra; ahora, las familias, productores del campo y artesanos del ónix y mármol contarán con traslados más seguros y eficientes.

Como parte de la estrategia del gobernador Alejandro Armenta Mier, para impulsar el desarrollo regional en las zonas con mayor rezago, se atiende este camino con los Módulos de Pavimentación, a fin de reducir el costo y garantizar que la calidad de los procesos sea la adecuada para la circulación de camiones de carga.

Al respecto, las y los artesanos ven en esta obra la oportunidad para impulsar la comercialización de sus creaciones, fortalecer una ruta comercial para sus productos de manera ágil al reducir costos logísticos y evitar daños a las piezas de arte durante el traslado por los caminos.

Bajo la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el apoyo de Petróleos Mexicanos (PEMEX), esta obra cumple una demanda histórica para los habitantes de la zona y dignifica el acceso a servicios básicos para las familias de la región.

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