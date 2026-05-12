CIDH califica como “crisis humanitaria” las desapariciones en México

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en Ciudad de México un informe que califica la situación de desapariciones en México como una “grave crisis humanitaria” atribuida principalmente al crimen organizado.

El reporte, titulado “Desapariciones en México”, analiza el fenómeno desde 2018 y documenta más de 130 mil casos, con base en cifras oficiales, testimonios, información gubernamental y reportes de organismos internacionales.

La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, señaló que el informe refleja avances y desafíos en las políticas del Estado, al tiempo que subrayó que la desaparición es una de las violaciones más graves a la dignidad humana.

La abogada Tania Reneaum destacó que el fenómeno afecta a comunidades enteras, atraviesa generaciones y se presenta en distintas formas, lo que evidencia la magnitud de la crisis humanitaria que enfrenta México.

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La relatora de la CIDH para México, Andrea Viviana Pochak, afirmó que las desapariciones son un “fenómeno indiscriminado” con una alta concentración en jóvenes, niñas, niños y adolescentes, además de riesgos asociados al género.

Asimismo, advirtió que la problemática se mantiene en niveles altos de impunidad, aunque reconoció avances normativos desde 2018, los cuales consideró insuficientes frente a la magnitud del fenómeno y la acción del crimen organizado.

El informe sobre desapariciones también documenta casos en los que el crimen organizado ha operado en conjunto con agentes estatales de seguridad, aunque la CIDH aclaró que no se constata una política deliberada del Estado.

Por su parte, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Javier Ochoa, señaló que el informe representa una oportunidad de cooperación, al tiempo que destacó avances del gobierno y el papel de las familias.

#CIDH publica informe de Desaparición de Personas en #México, donde visibiliza la crisis de las desapariciones, reconoce la lucha de las familias y colectivos buscadores, y formula 40 recomendaciones para que el Estado mexicano pueda garantizar verdad y justicia a las víctimas.… pic.twitter.com/KVMFVM00oh — CIDH – IACHR (@CIDH) May 11, 2026

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