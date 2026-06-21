Armenta entrega beneficios para el campo en región de Atlixco

Con una inversión superior a 36 millones de pesos en maquinaria especializada, tecnología agrícola de precisión, insumos estratégicos y apoyos para atender contingencias agropecuarias, el gobernador Alejandro Armenta Mier encabezó la entrega de beneficios a productoras y productores de la microrregión de Atlixco, como parte del programa Seguridad para el Campo Poblano, una estrategia orientada a fortalecer la producción, proteger el patrimonio de las familias campesinas como motor del desarrollo económico y la paz social.

Ante cientos de beneficiarias y beneficiarios que recibieron al gobernador con muestras de respaldo y entusiasmo, se realizó la entrega de apoyos del Programa de Insumos Estratégicos para la Producción a favor de mil 316 productoras y productores, mediante ocho mil 730 acciones con una inversión superior a los 10 millones de pesos. Los apoyos incluyen fertilizantes de liberación prolongada, semilla de sorgo, micorrizas para cultivos de aguacate y flores, así como recursos para la prevención y atención de contingencias agropecuarias en beneficio de 197 productores afectados por fenómenos climáticos, con una inversión superior al millón de pesos.

Armenta Mier destacó que la revolución del campo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum tiene como objetivo que las familias productoras generen mayores ingresos y aprovechen plenamente sus tierras. Informó que su administración destinó mil 600 millones de pesos al campo durante el año pasado y 1 mil 700 millones de pesos en 2026, recursos que permitieron ampliar de 700 a mil 800 equipos agrícolas disponibles para las y los productores. Asimismo, señaló que con esta estrategia se proyecta pasar de 50 mil hectáreas sembradas a 200 mil durante este año, mediante el acceso gratuito a maquinaria, tractoristas especializados, tecnología agrícola e insumos para las labores de producción.

Por su parte, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, informó que en la microrregión de Atlixco se fortaleció el trabajo territorial mediante acciones integrales de bienestar, salud, reforestación, comercialización y capacitación. Destacó la entrega de más de mil 200 árboles frutales y arbustos, la reforestación del Cerro Quetzalcóatl, el desazolve de 350 metros del canal Cantarranas en beneficio de 300 floricultores y mil 200 habitantes, así como la capacitación de más de mil 500 mujeres mediante 55 talleres de emprendimiento. Además, resaltó que la inversión para completar 10 módulos de maquinaria agrícola asciende a 26.2 millones de pesos e incluye más de 70 implementos, una cosechadora, drones agrícolas de última generación, un dron centinela y un Rover Agrícola con inteligencia artificial para realizar labores de precisión que fortalecen la seguridad y productividad en el campo.

Durante el evento también se entregaron apoyos de equipamiento, registros de marca y acompañamiento para productos agroindustriales, cosméticos, textiles y artesanales, acciones que generan valor agregado para las y los productores. La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, reconoció la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y afirmó que respaldar al sector agropecuario significa proteger la economía local, reforzar la actividad florícola y brindar mejores condiciones de desarrollo para las familias que viven del trabajo agrícola.

Las y los beneficiarios coincidieron en que los apoyos representan una oportunidad para incrementar la productividad, mejorar la seguridad en las labores del campo y fortalecer la economía familiar. Cintia Ríos Juárez, productora de cosméticos y artesana de Atlixco, destacó que el acompañamiento del Gobierno del Estado ha permitido visibilizar el trabajo de quienes transforman los productos del campo en oportunidades de desarrollo, además de impulsar la innovación y el valor agregado.

Por su parte, Bernardino Ramos Flores reconoció que la incorporación de drones, tractores y maquinaria especializada contribuirá a reducir riesgos para las y los trabajadores del campo y facilitará las labores agrícolas. Asimismo, Filiberta Amador Hernández agradeció los apoyos de fertilización al considerarlos una nueva esperanza para las familias campesinas y una herramienta para fortalecer el futuro de sus hijas e hijos. En tanto, Sergio Martínez Gallardo, productor de rosas de la comunidad de Cabrera, señaló que los apoyos permitirán mantener las inversiones productivas, mejorar las cosechas y generar mejores condiciones para continuar desarrollando la actividad agrícola en la región.

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