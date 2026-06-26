Laura Artemisa reconoce a estudiantes por salir a “romper esquemas”

“A lo largo de la vida hay muchos cambios, pero al final uno está donde debe, así que si el camino se transforma está bien, pero no la meta, sólo tal vez la estrategia para lograr llegar a ella” aseveró la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez a estudiantes COBAEP, al asistir a la entrega del reconocimiento Bachiller Distinguido, Generación 2023-2026, “Lic. Guillermo Jiménez Morales” y Docente Distinguido, de la institución.

Ante madres y padres de familia, así como de la comunidad académica del Colegio de Bachilleres, Laura Artemisa reconoció a los 94 estudiantes premiados por alcanzar el mejor promedio y ser un ejemplo en su clase.

Destacó la importancia de que el COBAEP cuenta con maestras y maestros comprometidos con la calidad educativa, lo que se traduce en una formación integral, de calidad y con calidez; reconoció a sus colegas por el acompañamiento a los estudiantes y a los padres de familia que hacen posible con esfuerzo, desvelo y confianza hacia sus hijos e hijas este logro.

“Los y las estudiantes concluyen una etapa muy importante resultado del esfuerzo constante, disciplina y este es un reconocimiento a un trabajo integral porque no solo se distinguen por sus logros académicos sino por actividades complementarias que los hacen buenas personas”, abundó Laura Artemisa García.

Durante su mensaje a estudiantes, docentes, padres y madres de familia, Laura Artemisa García comentó que la juventud representa pasión “y hoy tienen la oportunidad de salir al mundo a romper esquemas, háganlo, sigan con el entusiasmo de vivir, ustedes son el presente y futuro, sean arriesgados y recuerden que la educación es el único camino para salir adelante”.

Con estas acciones se fortalece el trabajo que en favor de la educación impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta.

En el evento estuvieron Javier Castellanos quien asistió en representación del gobernador Alejandro Armenta; Humberto Aguilar Viveros, director del COBAEP; el director del Instituto Politécnico Nacional, campus Puebla, Carlos Alberto Paredes Treviño, así como la titular del Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez Saavedra y el director de la Comisión de Vivienda, Rafael Moreno Valle Buitrón.

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