Despliegan segundo operativo pericial en Vía Atlixcáyotl por presunto tirador

Las indagatorias para esclarecer los ataques registrados sobre la Vía Atlixcáyotl continúan avanzando, este viernes, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con personal de seguridad estatal, desplegaron un operativo pericial en dicha vialidad con el objetivo de obtener nuevos elementos que permitan identificar al presunto responsable conocido públicamente como el “Tirador de la Atlixcáyotl”.

Las diligencias se concentraron en el tramo comprendido entre el Centro Integral de Servicios (CIS) y la autopista con dirección a Atlixco, donde especialistas realizaron diversas pruebas de campo relacionadas con la reconstrucción de los hechos denunciados por automovilistas durante los últimos meses.

Tal vez te interese: Nuevo reporte del “tirador de la Atlixcáyotl” moviliza a autoridades; suman al menos 11 casos

Como parte de las labores, autoridades aplicaron cierres parciales a la circulación para facilitar el trabajo de los investigadores.

Se trata de la segunda intervención de este tipo realizada por la Fiscalía en menos de una semana, reflejando la prioridad que ha adquirido este caso dentro de las investigaciones de seguridad en la entidad.

#Seguridad 🚓 Personal de seguridad del Gobierno Estatal y de la Fiscalía General del Estado realizan diligencias de recreación de los hechos sobre la Vía Atlixcayotl a la altura del CIS y con dirección a la caseta, esto derivado de las investigaciones para la captura del… pic.twitter.com/FaQ4BEhzZB — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 26, 2026

Los peritajes buscan fortalecer las líneas de investigación abiertas y obtener datos técnicos que permitan establecer la mecánica de los ataques reportados en uno de los corredores viales más transitados de Puebla.

Fuentes vinculadas al proceso señalaron que los expertos continúan analizando posibles trayectorias de disparo, tiempos de desplazamiento y puntos estratégicos desde donde se habrían efectuado las agresiones.

Asimismo, se mantiene la revisión de material videográfico captado por cámaras públicas y privadas instaladas en la zona metropolitana.

La investigación permanece abierta y contempla el análisis de diversos incidentes ocurridos sobre la Atlixcáyotl, varios de ellos relacionados con daños provocados a vehículos en movimiento.

Mientras tanto, corporaciones estatales mantienen presencia operativa en la vialidad con el propósito de prevenir nuevos hechos y aportar información a las labores ministeriales.

Editor: Renato León

Te recomendamos: