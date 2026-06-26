Arquidiócesis de Puebla pide frenar reforma sobre infancias trans

En medio de la polémica que vive el Congreso del Estado por las infancias trans, la Arquidiócesis de Puebla manifestó su desacuerdo con las reformas que permitirían a los menores de edad modificar su género y nombre por autopercepción en documentos oficiales.

A través de un pronunciamiento, la iglesia católica argumentó que la identidad sexual no es una construcción subjetiva o social separada del cuerpo, al tiempo que apeló a criterios bioéticos para advertir sobre los riesgos de consolidar jurídicamente decisiones permanentes para menores.

En ese sentido, expuso que una modificación legal a temprana edad podría generar conflictos psicológicos y emocionales posteriores.

Asimismo, la Arquidiócesis consideró que la aprobación de este marco jurídico podría abrir la puerta a normativas más drásticas en el futuro.

“Preocupa que la aprobación de esta ley sea puerta de entrada para otras iniciativas como las cirugías de cambio de sexo a menores de edad, quienes (…) aún no cuentan con la madurez necesaria para tomar una decisión que afectará el resto de su vida”, señala el comunicado.

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El clero hizo un llamado a las y los diputados locales para frenar la premura del dictamen y convocar a un diálogo amplio que involucre a especialistas en medicina, psicología, bioética, derecho y educación, así como a organizaciones civiles y diversas confesiones.

De manera particular, enfatizaron que ninguna ley puede vulnerar el derecho natural de los padres de familia como los primeros responsables de la formación de sus hijas e hijos.

“Cualquier política pública relacionada con la identidad sexual de los menores debe respetar el derecho fundamental de las familias a participar activamente en las decisiones que afectan el desarrollo de sus hijos”.

A la par, se comprometieron a brindar “cercanía evangélica” a quienes atraviesan por conflictos de identidad y condenaron cualquier expresión de discriminación, violencia, acoso o trato indigno hacia la comunidad de la diversidad sexual.

COMUNICADO | Sobre la iniciativa de ley de las “infancias trans” pic.twitter.com/QCaf8fEUa5 — Arquidiócesis Puebla (@Arqui_Puebla) June 26, 2026

Editor: César A. García

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