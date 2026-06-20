Nuevo reporte del “tirador de la Atlixcáyotl” moviliza a autoridades; suman al menos 11 casos

Un nuevo reporte de un presunto ataque contra un vehículo en circulación provocó la movilización de autoridades estatales y ministeriales sobre la Vía Atlixcáyotl, donde ya suman cerca de 11 incidentes relacionados con el denominado “Tirador de la Atlixcáyotl”, un caso que durante los últimos meses ha generado preocupación entre automovilistas que transitan por uno de los corredores viales más importantes de la zona metropolitana de Puebla.

La mañana de este viernes, fue cuando un automovilista escuchó un impacto en su vehículo cuando se encontraba cerca de Bosques de Angelópolis con sentido al Bulevar del Niño Poblano, por lo que decidió orillarse de inmediato y llamar a las autoridades.

Agentes de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) y de Proximidad Vial, llegaron a la escena para resguardar la periferia y valorar la situación.

Al considerar que el impacto en efecto podría haberse provocado por un arma de fuego, cerraron la vialidad y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que peritos y especialistas en balística, realizaron diligencias de ley en el área con la intención de encontrar el punto exacto donde se originó el disparo.

Hasta ahora no se han revelado los detalles de la investigación y el tipo de pruebas recolectadas durante el análisis de la escena.

Es importante señalar que esta agresión ocurrió a no más de 750 metros del caso anterior donde un ciudadano aseguró haber escuchado un disparo impactar contra su vehículo mientras circulaba por dicha vialidad con altura del Tec de Monterrey.

Analizan si daños fueron por proyectiles

El nuevo caso se suma a otros reportes registrados durante la presente semana. Entre ellos destacan daños reportados por conductores que circulaban a la altura de Plaza W y otro incidente ocurrido cerca del Puente del Niño Poblano.

Sin embargo, autoridades y especialistas mantienen bajo análisis ambos eventos, ya que una de las líneas de investigación apunta a que los daños podrían haber sido provocados por objetos distintos a proyectiles de arma de fuego o incluso por algún tipo de dispositivo que arroja objetos a distancia, hipótesis que aún no ha sido descartada.

La serie de reportes ha reavivado las dudas sobre la posible existencia de un agresor que opera en la zona de la Vía Atlixcáyotl y el Periférico Ecológico.

#Ahora 🚨👇🏻 Continúan las investigaciones para localizar al supuesto tirador de la Vía Atlixcáyotl; Elementos de la Fiscalía General del Estado realizan trabajos periciales en la zona, donde ya se han presentado 11 ataques.



En las diligencias participan policías estatales,… pic.twitter.com/fLTGfVK5e9 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 20, 2026

El fenómeno comenzó a cobrar notoriedad pública tras diversos incidentes registrados desde 2023, entre ellos el caso de un motociclista que resultó herido por un impacto de bala en el tórax mientras circulaba por la Atlixcáyotl, así como el de un operador de grúa lesionado cerca del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis.

A estos antecedentes se suman hechos más graves ocurridos en años posteriores, como la muerte de un conductor de transporte público de la Ruta Azteca en noviembre de 2024 y el fallecimiento de un trabajador de la torre JV Inxignia en circunstancias relacionadas con disparos cuya procedencia nunca fue esclarecida públicamente.

Un menor entre las víctimas

Además, en enero de este año, un niño de ocho años resultó herido al recibir un impacto de bala mientras viajaba con su familia sobre el Periférico Ecológico, caso que generó una fuerte reacción social por la gravedad de las lesiones.

Las autoridades estatales han reconocido previamente la existencia de una investigación en curso sobre diversos reportes relacionados con impactos en vehículos y personas. No obstante, también han señalado que varios de los afectados no formalizaron denuncias ante el Ministerio Público, situación que ha complicado el avance de las indagatorias.

Asimismo, han precisado que algunos eventos iniciales presentaban características compatibles con postas o proyectiles de baja potencia, mientras que otros daños recientes muestran rasgos distintos que continúan siendo analizados por peritos especializados.

Hasta el momento no existe una confirmación oficial de que todos los casos estén conectados entre sí ni de que exista un único responsable detrás de los incidentes.

Sin embargo, la acumulación de reportes en una misma zona geográfica mantiene abierta una investigación que busca determinar si Puebla enfrenta una serie de ataques relacionados o una sucesión de hechos independientes que coinciden en tiempo y lugar.

Editor: Renato León

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