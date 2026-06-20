GN realiza lleva servicios a mujeres indígenas en San Antonio Cañada

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la denuncia y fomentar una relación de confianza que favorezca la convivencia pacífica y el bienestar colectivo, la Guardia Nacional llevó a cabo la “Jornada Integral de Mujeres Indígenas” en el municipio de San Antonio Cañada para acercar servicios, orientación y actividades comunitarias a decenas de mujeres de la región.

Las y los asistentes accedieron a servicios como cortes de cabello, actividades de proximidad social, orientación para el fomento de la denuncia y acciones de prevención del delito. Asimismo, se presentó una exposición fotográfica y una exhibición de equipo táctico para permitirle a la ciudadanía conocer de manera más cercana el trabajo que realiza la institución.

Además, el encuentro fortaleció los vínculos entre autoridad y comunidad, y generó espacios de confianza que permiten atender inquietudes, escuchar necesidades y construir soluciones de manera conjunta.

A través de estas acciones, la Guardia Nacional, en coordinación permanente con el Gobierno del Estado de Puebla, reafirma su compromiso con una estrategia de seguridad basada en la prevención, la participación ciudadana y el respeto a las comunidades indígenas, para reconocer el papel fundamental de las mujeres como agentes de transformación social.

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