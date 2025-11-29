Agricultura y SEDIF fortalecen consumo del café poblano

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, asistió al evento “Café con Sentido por Amor a Puebla”, una estrategia impulsada por esta dependencia, en coordinación con el DIF Estatal a través del área de Voluntariado, que busca impulsar el consumo local de productos poblanos desde las dependencias del Gobierno del Estado.

El evento reunió a destacadas marcas de café poblano: Dulce Mujer de Café, Semanauak, Altura 83, Kopi, Yali Café, Conciencia, Dos Culturas y Café Puebla Cinco de Mayo, y marcas agroindustriales como Amar Panadería, Gaby Galletas y Verdinova Pan Artesanal.

Café con Sentido por Amor a Puebla posiciona el café poblano desde una visión humanista que reconoce el esfuerzo de quienes trabajan la tierra con pasión y orgullo. La Secretaría impulsa estrategias integrales de promoción y vinculación institucional con el propósito de fortalecer la cadena de valor y destacar el papel fundamental de las familias productoras que dan vida a uno de los sabores más representativos del estado.

El fomento al consumo de café poblano dentro de dependencias gubernamentales promueve la justicia social, impulsa la economía local y refuerza la soberanía alimentaria. Esta alianza genera un puente de unidad entre el campo y la ciudad, donde cada taza refleja riqueza cultural y trabajo digno.

Las y los invitados especiales degustaron las diferentes variedades y se realizaron vinculaciones para establecer convenios que permitan la comercialización directa con las comunidades productoras.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, reafirma su compromiso con el impulso a la economía local y la promoción de productos de alto valor. La estrategia de fomentar el consumo dentro de la estructura del Ejecutivo demuestra una visión de fortalecimiento comunitario y amor por Puebla.

