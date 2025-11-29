Gobierno de Puebla ofrece un fin de semana de arte y cultura

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Arte y Cultura, invita a las y los poblanos a disfrutar de la programación para el 29 y 30 de noviembre, la cual reúne propuestas cinematográficas, escénicas, musicales y artesanales que fortalecen el acceso al arte y promueven la riqueza en esta materia.

La administración estatal encabezada por el gobernador Alejandro Armenta mantiene un compromiso permanente con la promoción de la cultura como motor de identidad, cohesión social y desarrollo comunitario. Gracias a su impulso, se amplía la presencia de actividades gratuitas y de calidad en todo el territorio poblano, que acerca a las familias espacios de encuentro a fin de celebrar el talento local y el orgullo por las tradiciones.

Para el sábado 29 de noviembre, en la cinemateca Luis Buñuel, dentro de la Gira FICUNAM, se presentará a las 16:00 horas el “Programa Corto Mexicano” en el marco de la muestra de cine contemporáneo, seguido a las 19:00 horas por la proyección de “Lachatao”, dirigida por Natalia Bruschtein, producción mexicana de 2024 con una duración de 86 minutos, clasificada B.

Asimismo, la Casa de la Cultura Xicotepekali en Xicotepec albergará el Encuentro de Saberes Culturales, un espacio de música, talleres y conferencias que se desarrollará de 10:00 a 21:00 horas.

De manera paralela, el sábado 29 y domingo 30, habrá Expo Venta Artesanal “Raíces de Mujer” en el zócalo de Izúcar de Matamoros, abierta de 10:00 a 19:00 horas, con la participación de artesanas y artesanos de diversos municipios del estado.

El domingo 30 de noviembre se ofrecerá un programa musical en el patio central de la Casa de la Cultura. A las 12:00 horas se presentará el Concierto Dominical a cargo de la Orquesta Típica del Estado de Puebla, dirigida por Rubén Tochihuitl Pérez. A las 13:30 horas, se presentará “The Musketeers”, que será interpretado por la Banda Sinfónica y el Ensamble Femenil de Clarinetes del CECAMBA, bajo la dirección de Liliana Mejía Velázquez. Y para finalizar, a las 15:00 horas, el público podrá disfrutar de la presentación del Grupo Folclórico Yahualli, originario del municipio de Yehualtepec.

