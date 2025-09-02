Armenta entrega 11.8 mdp para obras comunitarias en microrregión de Acatzingo

El gobernador Alejandro Armenta entregó 11 millones 819 mil pesos del programa de Obra Comunitaria destinados a 84 proyectos en ocho municipios de la microrregión de Acatzingo.

Durante el acto de entrega, el ejecutivo estatal destacó que estos recursos forman parte de los mil millones de pesos asignados este año para 4 mil 500 comités, donde el 100% de las tesoreras son mujeres que administran los fondos “con honestidad y transparencia”.

El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, especificó que los municipios beneficiados fueron Acatzingo, Mazapiltepec de Juárez, Nopalucan, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador El Seco y Soltepec.

Subrayó que “el programa tiene que ver con que ustedes decidan cuál es su prioridad” y destacó la inclusión de las mujeres en la administración de los recursos.

El programa se caracteriza por permitir que la población decida directamente sobre las obras prioritarias para sus comunidades.

Esther Rojas, tesorera de Soltepec, recibió 132 mil pesos para la construcción del techado de la Telesecundaria Valentín Gómez Farías en La Ermita, mientras que Leslie Abigaíl Dámaso obtuvo recursos para guarniciones en las principales calles de su localidad. Hasta la fecha, se han entregado recursos para 149 obras comunitarias en toda la microrregión, fortaleciendo la participación ciudadana y el uso transparente de los recursos públicos.

