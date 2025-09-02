Asaltan unidad de la Ruta Azteca en Paseo Bravo y golpean a chofer

Hombres encapuchados y con navajas subieron a una unidad del transporte público para atracar a los usuarios, evento en el que incluso golpearon al operador debido a que no estaban satisfechos con el monto que les entregó.

Según los reportes ciudadanos, el crimen ocurrió la mañana de este martes, cuando la Unidad 30 de la Ruta Azteca circulaba por la zona del Paseo Bravo; ahí abordaron tres hombres.

En cuestión de segundos, los masculinos sacaron navajas para amenazar a los ciudadanos y obligarlos a entregar sus pertenencias de valor y dinero en efectivo.

Al acercarse al conductor y pedirle que entregara el dinero que había recolectado de los pasajes, los delincuentes se enojaron al ver que era poco. Aunque el operador les explicó que recientemente había comenzado a trabajar, los criminales lo golpearon para después bajar del microbús y escapar.

Aunque se dio aviso a las autoridades, la policía no logró encontrar a los asaltantes y solo se invitó a los afectados a presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público.

Editor: Renato León

Te recomendamos: