Zoe Robledo afirma que San Alejandro ya operará en octubre

En octubre, comenzará a operar el nuevo hospital IMSS de San Alejandro, el cual contará con equipos médicos de última generación y tendrá servicios que antes no tenía disponibles como hemodiálisis, quimioterapia y clínica de cáncer mama.

Así lo afirmó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, quien sostuvo que la reconstrucción del nosocomio, tras las afectaciones que sufrió en el sismo del 19 de septiembre de 2017, ha sido un proceso lento e intensivo para garantizar la seguridad del inmueble.

Destacó el trabajo de los ingenieros militares para la demolición completa del antiguo nosocomio, cuya torre principal constaba de 11 niveles, pues dijo que se realizó prácticamente “a mano”.

Indicó que cuando se terminó el desmantelamiento de las estructuras, se procedió a la cimentación del nuevo edificio con pilotes a una superficie mucho más profunda de lo habitual en hospitales, como una medida de seguridad adicional.

Zoé Robledo enfatizó que el nuevo San Alejandro contará con 282 camas, seis quirófanos y 35 especialidades.

También se ofrecerán nuevos servicios como hemodiálisis, área que contará con 17 máquinas; además de quimioterapia, con 10 sillones para ello; así como una clínica de cáncer de mama.

Añadió que el nosocomio tendrá unidad de cuidados intensivos, tomógrafo, mastógrafo y Rayos X de última generación para brindar atención de alta calidad a los derechohabientes.

