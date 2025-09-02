Estiman la muerte de 2 mil norcoreanos en guerra contra Ucrania

El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) de Corea del Sur reveló este martes que aproximadamente 2 mil soldados norcoreanos han perdido la vida en el conflicto entre Rusia y Ucrania, una cifra significativamente mayor a los 600 fallecidos reportados en abril pasado.

Durante una sesión a puerta cerrada de la comisión parlamentaria de inteligencia, el NIS informó que Pionyang ha desplegado hasta ahora aproximadamente 15 mil efectivos en apoyo a Rusia y planea enviar un contingente adicional de 6 mil soldados, incluyendo mil zapadores que ya se encuentran en el frente.

Según legisladores de los principales partidos surcoreanos, citados por la agencia Yonhap, el NIS detalló que este tercer envío de tropas norcoreanas está en preparación.

“De los 6 mil militares, unos mil zapadores ya habrían llegado a Rusia”, afirmaron Park Sun-won, del Partido Democrático, y Lee Song-kweun, del Partido del Poder Popular.

Por otro lado, el NIS también destacó la próxima participación del líder norcoreano, Kim Jong-un, en un desfile militar en Pekín este miércoles, con motivo del fin de la Segunda Guerra Mundial. Según la inteligencia surcoreana, Kim asistirá al evento junto al presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder chino, Xi Jinping.

Además, el NIS informó que Corea del Norte prepara un gran desfile militar en octubre para conmemorar el 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores, lo que subraya los esfuerzos de Pionyang por proyectar poder tanto a nivel interno como internacional.

El Kremlin, por su parte, ha indicado que está considerando una cumbre bilateral entre Kim y Putin al margen del evento en Pekín, lo que podría consolidar aún más los lazos entre ambos países.

