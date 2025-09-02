Puebla intensifica bacheo en áreas cercanas a hospitales

Como parte de la Campaña Capitalina Bacheando Puebla, el gobierno municipal que encabeza Pepe Chedraui Budib reforzó las labores de rehabilitación vial en áreas prioritarias, particularmente en las inmediaciones de hospitales y centros de salud.

La iniciativa continuará enfocándose en zonas de alto tránsito, rutas de transporte público, planteles educativos y unidades médicas.

Este martes, las cuadrillas de bacheo trabajarán en múltiples vialidades que incluyen la Privada 63 D Oriente, Avenida 63 A Oriente, Avenida de Las Rosas, Calle UNAM, Calle 65 Oriente, Privada 14 Sur, Privada 14 B Sur, Calle 75 Oriente, Calle del Ejido, Calle 77 Oriente, Calle 71 Oriente y Calle Universidad Autónoma de Nuevo León.

Estos trabajos forman parte del esfuerzo continuo por mejorar la infraestructura vial y garantizar la seguridad de los automovilistas y peatones en la capital poblana.

