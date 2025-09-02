Grupo Palomo emociona a más de 12 mil asistentes en la Feria de Cholula

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, continúa desarrollando con éxito la Gran Feria de Cholula, que atrae tanto a residentes como visitantes. Durante el día, miles de familias recorrieron los espacios turísticos, culturales y gastronómicos instalados en el Zócalo de la ciudad, fortaleciendo la economía local con la participación activa de comerciantes y productores regionales.

El evento culminó con un concierto nocturno en la Plaza de la Concordia donde Grupo Palomo hizo vibrar a más de 12 mil asistentes interpretando sus mayores éxitos. La agrupación cerró la jornada a las 21:00 horas con la participación especial del cantante veracruzano Gustavo Lara, con quien próximamente grabarán un video musical.

Durante el espectáculo, la presidenta municipal Tonantzin Fernández entregó un reconocimiento y obsequio a los integrantes del grupo, agradeciéndoles “por engalanar esta gran fiesta de las y los cholultecas”.

La cartelera artística de la feria continúa presentando espectáculos de talla nacional e internacional como parte de los atractivos que impulsan el turismo y la economía local.

Te recomendamos: