Detienen a seis personas en Puebla por presuntos delitos

Durante despliegues territoriales realizados en las últimas 24 horas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguró a varias personas por su presunta participación en distintos delitos.

En la zona poniente de la ciudad fue detenido Armando “N.” por robo a comercio y Sergio “N.” por robo, mientras que en el centro Fernando “N.” fue aprehendido por daño en propiedad ajena.

En acciones contra la portación de arma de fuego, Erick “N.” fue asegurado al suroriente de la capital, y Joel “N.” al norponiente del municipio, a quien además se le vinculó con delitos contra la salud. Al norte de la ciudad, Arturo “N.” fue detenido por posesión de aparente sustancia ilícita.

Todos los detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente. La Policía de la Ciudad reiteró su compromiso de “actuar con firmeza para salvaguardar a la ciudadanía y mantener una Capital en Orden” mediante estos operativos continuos.

