Mujer muere tras ataque armado en San Bernabé Temoxtitla

Un presunto ataque directo se registró en San Bernabé Temoxtitla durante la tarde del lunes, en el que una mujer resultó herida de bala. La Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga el móvil del crimen.

Vecinos de la comunidad alertaron a los servicios de emergencia luego de escuchar disparos en la zona. Al arribar, agentes de la Policía Municipal y paramédicos localizaron a una mujer lesionada al interior de una vecindad situada entre la 15 Norte y la 147 Poniente.

Los paramédicos confirmaron que la víctima, identificada como Joseline N., de 31 años, había fallecido debido a al menos dos impactos de bala en la cabeza. Esta situación provocó un acordonamiento del área para el inicio de las investigaciones correspondientes.

De manera extraoficial se informó que sujetos armados habrían ingresado al inmueble para perpetrar el ataque directo contra la mujer. Posterior a los hechos, los agresores huyeron del lugar, mientras que se mantiene la incertidumbre sobre los motivos que originaron el crimen.

