Roban más de un millón y medio de pesos a cuentahabiente en Xonaca

Un hombre fue víctima de un robo con violencia tras acudir a un banco para retirar un monto aproximado de un millón 700 mil pesos en efectivo. El asalto ocurrió la tarde de este lunes, cuando la víctima salió de una sucursal bancaria en la capital de Puebla y se dirigía a su maderería ubicada en la colonia Xonaca.

Al acercarse a su establecimiento, el afectado fue interceptado por al menos cuatro sujetos armados que circulaban en un vehículo tipo Neón de color azul y le cerraron el paso. Los delincuentes lo amenazaron, sometieron y lo obligaron a entregar todo el dinero en efectivo que portaba. Posteriormente, huyeron a bordo de la unidad.

Te puede interesar: Identifican a banda dedicada al robo en restaurantes de colonia La Paz

El hombre continuó su trayecto hasta llegar a su empresa, donde solicitó el apoyo de las autoridades y reportó el asalto, ocurrido entre la 22 Oriente y la 30 Norte. A pesar del despliegue de un operativo por parte de la policía municipal, no fue posible localizar a los responsables.

Las autoridades exhortaron al afectado a presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes; hasta el momento, no se tiene información sobre el paradero de los presuntos delincuentes.

Editor: César A. García

Te recomendamos: