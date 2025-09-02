Aprueban exhorto para rehabilitación de parques y jardines en Puebla

En sesión de la Comisión de la Agenda 2030 del Congreso del Estado, las y los diputados aprobaron un punto de acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y Concejos Municipales a que, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, y en el ámbito de su respectiva competencia, implementen políticas públicas orientadas al cuidado del medio ambiente, así como a la rehabilitación y ampliación de parques y jardines, observando las normas de accesibilidad.

Al hacer uso de la palabra, la diputada promovente del punto de acuerdo, Guadalupe Yamak Taja, señaló que la conservación y ampliación de estos espacios es de vital importancia para generar espacios de convivencia, así como promover la reforestación y el cuidado del medio ambiente.

En el mismo sentido, la diputada Xel Arianna Hernández García destacó la necesidad de cuidar y rehabilitar las áreas verdes que se encuentran en unidades habitacionales y juntas auxiliares para que sean espacios de recreación para las y los habitantes.

Previo a la aprobación del punto de acuerdo, la diputada Luana Armida Amador Vallejo propuso que se contemplara el respeto y seguimiento a la norma internacional de accesibilidad, planteamiento que fue aprobado por unanimidad.

Durante la sesión de la Comisión estuvieron presentes las diputadas Laura Guadalupe Vargas Vargas, Guadalupe Yamak Taja, Xel Arianna Hernández García y Luana Armida Amador Vallejo, así como el diputado Jaime Natale Uranga.

