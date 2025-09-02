Tonantzin Fernández inaugura talleres de fútbol del Club Puebla

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, en coordinación con el Gobierno del Estado que dirige Alejandro Armenta, puso en marcha los Talleres de Fútbol del Club Puebla, enfocados a jóvenes menores de 18 años, con el propósito de fomentar la actividad física, la disciplina y una vida saludable.

Durante el evento inaugural, se destacó que estos talleres ofrecerán formación profesional a las y los participantes, quienes podrán aspirar a integrarse a las fuerzas básicas del Club Puebla.

En su intervención, Isidro Sánchez, enlace de la Universidad del Deporte de Puebla, señaló que esta es una gran oportunidad para las y los jóvenes interesados en el fútbol, ya que las capacitaciones fueron diseñadas y avaladas por el Club Puebla, garantizando un alto nivel de preparación.

Por su parte, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, agradeció al Gobierno del Estado por impulsar programas que alejen a la juventud de problemas como la drogadicción y el ocio negativo. Además, anunció que el Ayuntamiento cubrirá el costo de las mensualidades de los talleres, por lo que las y los participantes únicamente deberán cubrir la inscripción de 500 pesos, que incluye uniforme y material deportivo.

Finalmente, la edil exhortó a las y los jóvenes cholultecas a aprovechar esta oportunidad y acudir al Deportivo Tlachtli para realizar su inscripción, cuyo periodo estará abierto hasta el 15 de septiembre.

