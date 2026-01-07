Operativo Guadalupe-Reyes en San Pedro Cholula reporta saldo blanco

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula informó que el Operativo Guadalupe-Reyes, implementado durante el periodo vacacional de diciembre y enero, concluyó con saldo blanco en materia de seguridad.

El despliegue, vigente del 10 de diciembre al 6 de enero, tuvo como objetivo salvaguardar a las familias locales, visitantes y comerciantes durante las diversas actividades religiosas, culturales y comerciales de la temporada.

En el operativo participaron más de 200 elementos de las áreas de Policía Municipal, Vialidad, Prevención del Delito y Guardia Ciudadana. De manera coordinada, se contó con la presencia permanente de personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) para reforzar las acciones de seguridad en el municipio.

Las actividades incluyeron recorridos preventivos, acciones de proximidad social en zonas comerciales y acompañamiento a caravanas de peregrinación durante su tránsito por el territorio municipal. Estas medidas permitieron mantener el orden y la tranquilidad en espacios de alta concentración de personas.

La presidenta municipal, Tonantzin Fernández, reiteró el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con los distintos órdenes de gobierno, en alineación con la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Alejandro Armenta. El objetivo declarado es garantizar entornos seguros, pacíficos y de bienestar para todos los habitantes de San Pedro Cholula.

