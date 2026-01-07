Puebla busca triplicar graduaciones de policías en 2026

Con 2 mil 415 policías municipales, es decir, 1.3 por cada mil habitantes, la capital poblana se encuentra por debajo de la media nacional que es de 1.8 elementos por cada mil habitantes, por lo que el Ayuntamiento de Puebla buscará triplicar este año la graduación de los uniformados en la academia de formación y especialización policial.

Así lo adelantó el secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, al explicar que este año buscan la graduación de 360 elementos para que se incorporen a las filas de la dependencia, pues en 2025 sólo hubo 113 graduaciones.

Por su parte, el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, explicó que el presidente municipal Pepe Chedraui Budib le autorizó a la SSC la ampliación del presupuesto para un proyecto de mejora de infraestructura de la academia.

Por ello, este año se construirán un par de obras más y dormitorios para los elementos municipales.

Aplican 13 por ciento de Fortamun a seguridad

En otro tema, Pallares Miranda informó que sólo destinaron el 13 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun), debido al cambio de las reglas de operación a mediados del año pasado.

Recordó que el edil Pepe Chedraui destinó el 30 por ciento del presupuesto de la ciudad en materia de seguridad, lo cual ya ha dado resultados.

Adquirirán 2 mil cámaras con IA

El titular de la SSC anunció que la dependencia adquirirá 2 mil cámaras con inteligencia artificial que les permitirán tareas como restricción de rostros y análisis de patrones, que no hacen ahora con los equipos convencionales.

Pallares Miranda adelantó que se busca instalar en algunos comercios en una primera etapa y se realiza el estudio de la cantidad de inversión para calcular si pueden comprar más a lo largo del año.

De acuerdo con un análisis de la SSC presentado este miércoles 7 de enero, hay 2 mil 333 cámaras en la ciudad, de las cuales mil 60 son de puntos de monitoreo permanente, 951 de proximidad social y 313 de integración con escuelas y comercios.

En este sentido, 234 son de negocios, 24 del estadio Cuauhtémoc, 23 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, seis de la Universidad Benito Juárez y 26 ciudadanas.

