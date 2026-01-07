Designan nuevo director de Protección Civil en San Martín Texmelucan

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, encabezado por el presidente Juan Manuel Alonso Ramírez, realizó la reestructuración de la Dirección del Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil.

Dagoberto San Román García fue designado como nuevo titular de esta dependencia, con el objetivo de fortalecer la atención ciudadana, la prevención y la respuesta inmediata ante emergencias en el municipio.

Dagoberto San Román García cuenta con una amplia trayectoria en gestión de riesgos y atención de desastres. Desde 2014 se ha desempeñado como titular del área de Protección Civil en diversos municipios del estado de Puebla.

En su nueva función, asumirá plenamente las responsabilidades operativas y administrativas de la dependencia, garantizando la continuidad de los servicios de emergencia sin interrupciones.

El cambio forma parte del compromiso del gobierno municipal para consolidar un entorno más seguro y resiliente para los habitantes de San Martín Texmelucan. En el comunicado oficial, el gobierno agradeció la labor desempeñada por el director saliente, Fermín Vázquez Carrillo, deseándole éxito en sus futuros proyectos.

