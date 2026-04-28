UDLAP continúa celebrando 25 años de la Biblioteca Franciscana

En el marco del 25 aniversario de la Biblioteca Franciscana, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) continúa realizando actividades académicas y artísticas que destacan la riqueza del acervo histórico de dicho recinto. En este mes se llevó a cabo la presentación de Libros bilingües y multilingües: historia y usos; el concierto México, fe y fiesta; y la función de títeres De lo perdido, lo encontrado.

Presentación del libro

Libros bilingües y multilingües: historia y usos es una obra que resalta la importancia y recupera los ejemplos más destacados de libros bilingües y multilingües que se pueden encontrar en la Biblioteca Franciscana. Esta publicación forma parte de la colección Biblioteca Antigua, iniciativa que visibiliza los esfuerzos de preservación y difusión del acervo de las bibliotecas de fondo antiguo de Puebla, particularmente de la Franciscana.

En su participación, la Dra. Carolina Urizar Ocampo, profesora de tiempo completo del Departamento de Lenguas de la Universidad de las Américas Puebla, subrayó la importancia histórica de esta obra editada por la UDLAP: “Destaca la relevancia de estos textos en la formación religiosa, la evangelización y la enseñanza en los colegios de la Nueva España”. Asimismo, resaltó la complejidad del trabajo lingüístico realizado por los misioneros, al enfrentarse a lenguas como el náhuatl, el otomí y el maya, reconociendo tanto el asombro como los desafíos que implicó este proceso.

Por su parte, la Dra. Myrna Elizabeth Iglesias Barrón, profesora jubilada del mismo departamento, señaló que el libro funciona como un “pretexto”, en el mejor sentido, ya que “nos guía para conocer y comprender la historia, los propósitos, los procesos y las dinámicas que intervienen en la traducción y producción de textos bilingües y multilingües”, explicó.

Concierto

La jornada continuó con el concierto México, fe y fiesta, interpretado por el Grupo Coral Capilla Santa Cecilia, ensamble fundado en 1988 con el objetivo de rescatar, cultivar y difundir la música litúrgica. Bajo la dirección de los maestros Miguel Guzmán Moreno y Maximiliano López Báez, estudiante e integrante de los Equipos Representativos Culturales de la UDLAP, el programa ofreció un recorrido musical que abarcó desde el canto medieval cristiano hasta expresiones del folclor mexicano y latinoamericano.

Durante su presentación, el ensamble destacó la profunda tradición de fe en México, reflejada tanto en la música sacra novohispana como en las manifestaciones populares contemporáneas.

Función de títeres

Para cerrar las actividades, se presentó la función de títeres De lo perdido, lo encontrado, dirigida por Marco Novelo, una puesta en escena entrañable que, a través de momentos emotivos y reflexivos, cautivó al público. En esta obra participaron Nancy Vázquez, Diego Barroeta, Laura Heredia, Anni Castillo, Ferny Estala, Sofía Rangel, Marián Monterrubio, Elisa Castillo, Majo Diosabbott e Itzel Díaz.

Cabe destacar que las actividades conmemorativas por el 25 aniversario de la Biblioteca Franciscana continuarán a lo largo del año gracias a la vinculación que existe entre la Biblioteca Franciscana, la Dirección de Bibliotecas UDLAP y el Archivo de la Provincia del Santo Evangelio de México. Para conocer más sobre esta programación, se invita al público a consultar las redes sociales de Bibliotecas UDLAP o el siguiente enlace: https://www.udlap.mx/eventos/.

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