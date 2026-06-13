Concluye UDLAP el Programa de Liderazgo para Jóvenes Indígenas

Después de tres semanas de intensa actividad académica, cultural y formativa, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) celebró la clausura de la edición 2026 del Programa de Liderazgo para Jóvenes Indígenas (PLJI), iniciativa que desde hace más de una década impulsa la formación de jóvenes comprometidos con el desarrollo de sus comunidades y la construcción de una sociedad más incluyente.

La generación 2026, conformada por quince jóvenes provenientes de distintas regiones del país, recibió de manos del Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP, un reconocimiento por su participación en el Programa de Liderazgo para Jóvenes Indígenas.

Durante la clausura del PLJI 2026, el Mtro. Manuel Viveros Narciso, secretario de Educación del Estado de Puebla, reconoció el trabajo que realiza la UDLAP a través de este programa y exhortó a los jóvenes a sentirse orgullosos de sus raíces y lenguas originarias, “nunca se avergüencen por hablar una lengua indígena. Todas las lenguas tienen el mismo valor y los pueblos indígenas tienen la capacidad de llegar tan lejos como se lo propongan”, afirmó.

Por su parte, la Dra. Laura Elena Romero López, directora académica del Departamento de Antropología de la UDLAP y coordinadora académica del PLJI, destacó que la clausura representa el inicio de una nueva etapa para los participantes y subrayó que los proyectos desarrollados durante estas semanas surgieron del conocimiento, la experiencia y el compromiso de los jóvenes con sus propios territorios. “El liderazgo implica asumir responsabilidades con la comunidad, cuestionar las desigualdades y construir alternativas colectivas para transformar nuestro entorno”, señaló.

Una experiencia académica de excelencia

Durante las tres semanas de actividades, los participantes recibieron una formación interdisciplinaria impartida por profesorado de excelencia de la UDLAP y especialistas invitados, abordando temas como territorio, identidad, gentrificación, justicia lingüística, acceso a la salud, información censal sobre población indígena, gestión hídrica, justicia ambiental, desarrollo humano, innovación alimentaria y políticas públicas para los pueblos indígenas.

Asimismo, como parte de su experiencia formativa, los integrantes del PLJI realizaron actividades culturales que complementaron su aprendizaje académico. Entre ellas destacan una visita guiada a Capilla del Arte UDLAP, recorridos por Puebla y Cholula, así como encuentros que les permitieron conocer de cerca el patrimonio histórico y cultural de la región.

Uno de los momentos más significativos fue el encuentro con la Dra. Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz, durante la presentación del Diplomado Internacional en Cultura de Paz y Liderazgo Social, iniciativa de la Dirección de Educación Continua de la UDLAP en colaboración con la Asociación Menchú Tum, Hacia una Cultura de Paz A.C. y el Clúster del Ecosistema de Cultura y Arte del Estado de Puebla.

Con la conclusión de esta edición, la UDLAP reafirma su compromiso con la formación de líderes capaces de impulsar transformaciones positivas desde sus comunidades, fortaleciendo el diálogo intercultural, la inclusión y el desarrollo sostenible en México.

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