Entregan motoconformadora para dignificar caminos en Francisco Z. Mena

Con la estrategia de impulsar el desarrollo regional, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Infraestructura envió una motoconformadora para la intervención de 37 kilómetros de caminos rurales mediante labores de nivelación, cuneteo, atención en zonas donde se presenten afectaciones por la temporada de lluvia y limpieza general de la superficie de rodamiento en beneficio de 17 mil habitantes en Francisco Z. Mena.

El gobernador Alejandro Armenta Mier y el secretario José Manuel Contreras de los Santos atienden las necesidades de inspectores y ejidatarios de diversas localidades de ese municipio, ya que se trabaja de manera coordinada para la ejecución de los trabajos.

Esta iniciativa busca garantizar la movilidad para los habitantes, facilitar el acceso oportuno a servicios esenciales de salud, educación y comercio, además de detonar el crecimiento económico en la demarcación.

Este equipo perteneciente a los Módulos de Maquinaria, priorizará rutas que comunican a inspectorías y comunidades apartadas, los trabajos darán inicio desde Metlaltoyuca a la localidad de La Mina, tramo que beneficiará a las comunidades de Guadalupe Victoria. Posteriormente, las operaciones cubrirán el circuito de La Mina hacia Plan de Arroyo, El Tecomate y los enlaces de Plan de Arroyo – La Esperanza, La Esperanza – Palma Real, se finalizará con el tramo que conecta Palma Real, El Tecomate, Paso del Arroyo y Tixtepec.

En apego a la visión transformadora del gobernador Alejandro Armenta Mier, este proyecto se consolida con el Programa de Obra Comunitaria de la Secretaría de Bienestar, un modelo participativo donde la población se involucra activamente mediante faenas de limpieza y desmonte en los márgenes de los caminos.

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