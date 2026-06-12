Balazo roza cabeza de transportista durante intento de asalto en la Puebla-Orizaba

La mañana de este viernes, el conductor de un tractocamión fue víctima de un intento de asalto sobre la autopista Puebla-Orizaba, dejando daños en el parabrisas y una herida en la cabeza por lo que al parecer fue un arma de fuego.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 178 con dirección sur. De acuerdo con el conductor, una camioneta donde viajaban al menos cinco hombres intentó frenar su camino para asaltarlo. Al negarse el conductor, uno de los agresores disparó contra el parabrisas; la bala rozó la cabeza del conductor sin causarle mayor daño.

El hombre fue atendido metros adelante por servicios médicos en una caseta de cobro. De los presuntos asaltantes no se sabe nada, ni quiénes pudieron ser, ya que se perdieron entre los caminos de la carretera.

La situación pone de manifiesto lo que los transportistas viven día a día. Señalan que este tipo de hechos continúan ocurriendo en la carretera que lleva a la zona de Veracruz, afectando no solo a los operadores, sino también a sus familias.

Los conductores recomiendan extremar precauciones al circular por la zona, mantenerse en comunicación con familiares y amigos, y reportar cualquier situación sospechosa a las autoridades correspondientes.

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