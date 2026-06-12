Denuncian amenazas y persecución contra regidores de Acatlán

Regidores del Cabildo de Acatlán de Osorio denunciaron ser víctimas de amenazas, hostigamiento y persecución tras votar a favor de la revocación de mandato de la presidenta municipal, Guadalupe Lucero Bárcenas.

A través de un video difundido en redes sociales, ocho regidores y el síndico municipal expusieron una serie de irregularidades en la última semana, haciendo responsable a la alcaldesa de cualquier atentado en su contra.

El síndico municipal, David Chico Rascón, reveló que la puerta de su oficina fue forzada ilegalmente para sustraer documentación vinculada a sus funciones laborales.

El funcionario alertó que los expedientes robados albergan datos personales de la ciudadanía, por lo que promoverá una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Aunado al robo de información, acusó que los miembros de su familia están siendo víctimas de campañas de difamación mediante la difusión de notas falsas y agresiones coordinadas desde perfiles falsos en redes sociales.

“Hemos estado teniendo amenazas y acoso por haber tomado esta decisión, pero no nos vamos a echar hacia atrás; tengan la convicción de que vamos a seguir hacia adelante”, comentó.

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El regidor de Gobernación, Juan José Gómez García, denunció que el director de Seguridad Pública del municipio, Juan Alberto Domínguez, irrumpió en la sala de Cabildo vestido de civil y portando un arma de fuego.

De acuerdo con el testimonio, el encargado de la seguridad ejecutó una acción de intimidación en represalia por las críticas que ha recibido sobre su desempeño y los nulos resultados contra la delincuencia en el municipio.

Ante dicho escenario, los regidores exigieron su separación inmediata del cargo y anunciaron la presentación de las denuncias correspondientes ante la FGE y la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla.

Por su parte, la regidora Maricruz Bello acusó un intento de boicot para retrasar la intervención del Congreso del Estado en la revocación de mandato de la alcaldesa Guadalupe Bárcenas.

Apuntó que el secretario general del Ayuntamiento retuvo deliberadamente el acta de la sesión del pasado 8 de junio, en la cual se aprobó por mayoría iniciar el trámite de destitución de la presidenta municipal.

Los regidores inconformes pidieron la intervención del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal, Samuel Aguilar Pala, para que la dependencia tome el caso con seriedad e intervenga de manera urgente.

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Editor: César A. García

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