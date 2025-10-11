Amplían red de vigilancia con 104 puntos de monitoreo en Atlixco

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, ha expandido la red tecnológica de vigilancia mediante la instalación de nuevos puntos de monitoreo en colonias como Maximino Ávila Camacho, Alta Vista, Libramiento Sur de Santa Rita, Francisco I. Madero, Infonavit Segunda Sección y Valle Sur.

Esta ampliación forma parte de la estrategia municipal para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y fomentar la participación ciudadana en la prevención del delito.

La infraestructura de seguridad ahora integra 104 puntos de monitoreo equipados con 405 cámaras (104 tipo PTZ y 198 fijas), 188 alarmas comunitarias, 29 lectoras de placas, 104 equipos de perifoneo y 104 intercomunicadores pie tierra con cámara.

La presidenta Ayala destacó que estos sistemas permiten consolidar entornos seguros mediante la coordinación vecinal, donde la participación comunitaria resulta fundamental para responder con rapidez ante cualquier contingencia.

“Continuamos consolidando entornos seguros en nuestro querido Atlixco, fortaleciendo la comunicación y la prevención ciudadana mediante la instalación de alarmas vecinales en diversas colonias, donde la participación de las y los vecinos es clave para responder con mayor rapidez ante cualquier emergencia”, expresó la presidenta municipal.

Te recomendamos: