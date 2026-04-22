Reciben habitantes de San Martín Texmelucan información de los programas de Bienestar

Con más trabajo en territorio y no de escritorio, el Gobierno del Estado realiza la Jornada de Atención Ciudadana “Por Amor a Puebla”, donde mujeres y hombres han recibido información acerca de los programas que tiene a su cargo la Secretaría de Bienestar.

En representación de la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, la subsecretaria de Opciones Productivas, Patricia Ortiz Moreno, refrendó el compromiso de acercar los programas a las familias poblanas. Indicó que durante la jornada muchas personas solicitan información sobre otros apoyos, por lo que son canalizadas a las dependencias correspondientes, con el objetivo de que todas reciban atención, en apego a la instrucción del gobernador Alejandro Armenta Mier.

En ese sentido, las y los habitantes conocieron de primera mano los requisitos y el funcionamiento de programas como Obra Comunitaria, Coinversión Social, Becas de Conectividad, Acciones en Materia de Espacios y Calidad de la Vivienda, así como Acciones en Materia de Servicios Básicos para la Vivienda.

Guadalupe Escobedo García, del municipio de San Martín Texmelucan, acudió a para informarse sobre los programas de vivienda y expresó su confianza en cumplir con los requisitos para acceder a un apoyo que mejore la calidad de vida de su familia.

Con las Jornadas de Atención Ciudadana “Por Amor a Puebla” el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Bienestar, reafirma el compromiso de acercar los servicios a cada rincón del territorio para fortalecer la justicia social y la esperanza de las y los poblanos, en coordinación con la visión humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

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