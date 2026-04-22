Incendio de mototaxi deja un lesionado en Huejotzingo

El incendio de un mototaxi en una comunidad de Huejotzingo generó alarma entre vecinos y movilizó a cuerpos de seguridad y emergencia; el hecho dejó como saldo una persona lesionada.

El siniestro ocurrió en el puente que conduce a la comunidad de San Juan Pancoac, donde la unidad comenzó a incendiarse, lo que derivó en el despliegue de elementos de la Policía Municipal tras la difusión de imágenes en redes sociales.

En un primer momento se presumió que el hecho podría estar relacionado con un delito; sin embargo, autoridades descartaron esta versión y señalaron que, de manera preliminar, el incendio habría sido provocado por una posible falla mecánica.

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A la llegada de los uniformados se confirmó que el mototaxi se encontraba en llamas y que un hombre resultó lesionado durante el incidente.

Los automovilistas que transitaban por la zona se detuvieron para auxiliar y colaborar en la extinción del fuego, mientras arribaban los servicios de emergencia.

Por su parte, paramédicos brindaron atención al lesionado, quien presentó quemaduras, por lo que fue trasladado a un hospital en la capital poblana para su valoración médica.

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