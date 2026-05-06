Buscan al agresor de menor embarazada en Zacatlán

Una adolescente de 16 años, con seis meses de embarazo, permanece en estado crítico tras ser atacada con arma de fuego en la comunidad de Camotepec, en Zacatlán.

El hecho, ocurrido el pasado 1 de mayo, salió a la luz en días recientes y ha generado un operativo de búsqueda para ubicar al presunto responsable.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el agresor sería su pareja sentimental, un hombre de 28 años que huyó tras la agresión.

#Seguridad 🚓 Una adolescente embarazada de 16 años se encuentra grave tras ser baleada por su pareja de 28 años en #Zacatlán, Puebla.



El motivo: que ella se negó a irse con él a la #CDMX; el responsable huyó, dejando a la víctima en terapia intensiva y bajo resguardo policial,… pic.twitter.com/Rn32B7bPis — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 5, 2026

Testimonios refieren que, previo al ataque, ambos sostuvieron una discusión después de que la joven se negara a abandonar su hogar. El sujeto presuntamente habría estado bajo los efectos de sustancias.

La víctima continúa internada en el Hospital General de Zacatlán, donde es atendida en terapia intensiva, sin que hasta ahora se precise la condición del nonato.

Autoridades mantienen vigilancia en el nosocomio, mientras familiares exigen justicia y han difundido información para dar con el paradero del señalado.

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