Motociclista muere atropellada en el Periférico Ecológico

Una mujer que viajaba en su motocicleta perdió la vida luego de ser impactada a gran velocidad por un camión de carga en el Periférico Ecológico.

El incidente ocurrió la tarde de este lunes, cuando la mujer identificada como Mitzi Jadai N. fue impactada por un tráiler de color rojo, a la altura de La Vista Country Club y con sentido al Bulevar Carmelitas.

La víctima quedó tendida en el asfalto sin vida; por su parte, el conductor del vehículo responsable siguió avanzando mientras arrastraba la motocicleta de la occisa.

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Sin embargo, agentes de la Policía Estatal de Caminos lograron detener al conductor cuando se encontraba kilómetros adelante. Lo pusieron bajo resguardo por el abandono de la víctima.

Además de ello, la zona quedó bajo resguardo de las autoridades y la Fiscalía General del Estado inició las diligencias para esclarecer cada detalle del homicidio culposo.

#ConexiónVial 🚨 Una persona perdió la vida al ser atropellada en el Periférico Ecológico con altura de La Vista y sentido a Valsequillo. En la zona autoridades ya resguardan el cuerpo, mientras aún se desconoce la mecánica del incidente.



Vía @_jesuszav pic.twitter.com/hDE7GBQT5D — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 16, 2026

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