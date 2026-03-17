Puebla ya tiene dos casos de miasis por gusano barrenador en humanos

La Secretaría de Salud del Estado de Puebla confirmó la detección de dos casos de miasis humana por Cochliomyia hominivorax, conocido como gusano barrenador, registrados en la entidad durante 2026, como parte de las acciones de vigilancia epidemiológica en la región.

De acuerdo con la información reportada al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), el primer caso corresponde a un hombre de 81 años, originario del municipio de Vicente Guerrero, quien presentaba comorbilidades y fue atendido en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional “General de División Manuel Ávila Camacho” del IMSS.

El segundo caso es una mujer de 69 años, también con comorbilidades y originaria del mismo municipio, que actualmente recibe atención médica en el Hospital Integral de Coxcatlán del IMSS-Bienestar.

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En ambos casos, personal sanitario realizó visitas domiciliarias para detectar la presencia de lesiones o larvas en animales, y se llevaron a cabo acciones de vacunación antirrábica y ectodesparasitación mediante un barrido casa por casa.

La miasis humana es una enfermedad causada por la infestación de larvas de mosca en heridas abiertas o lesiones en la piel. La enfermedad tiene cura y cuenta con tratamiento médico, pero es fundamental detectarla y atenderla de manera oportuna para evitar infecciones o complicaciones mayores.

La dependencia exhortó a la población a acudir a su unidad de salud más cercana ante cualquier herida o lesión que presente signos de infección o no cicatrice adecuadamente.

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