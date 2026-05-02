Protestas contra Benjamin Netanyahu se intensifican en Israel

Las protestas contra el gobierno de Benjamin Netanyahu se intensificaron en Israel, con manifestaciones en distintas ciudades para exigir cambios políticos y rechazar decisiones recientes del Ejecutivo.

La organización Israeli Pro-Democracy Protest Movement informó que múltiples personas se concentraron en la plaza Habima, en Tel Aviv, uno de los principales puntos de reunión de las movilizaciones.

Durante la protesta, los asistentes corearon consignas en defensa de la democracia y a favor de un acuerdo de paz con Líbano, además de expresar rechazo al actual gobierno.

Por su parte, manifestantes portaron pancartas con frases del ex primer ministro Yitzhak Rabin, impulsor de los Acuerdos de Oslo, quien fue asesinado en 1995 tras un acto público.

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Entre los lemas destacó “La esperanza está en un acuerdo de paz, no en un acuerdo judicial”, en referencia al proceso legal que enfrenta Benjamin Netanyahu por presuntos delitos de corrupción y abuso de poder.

En paralelo, grupos de manifestantes realizaron bloqueos en autopistas y cruces viales en distintas regiones del país, incluyendo protestas en el puente de Kfar Yehoshua, ubicado en el norte del territorio.

También se registraron concentraciones en Haifa y Jerusalén, donde decenas de personas protestaron cerca de la residencia privada del primer ministro con consignas similares contra el Ejecutivo.

Estas movilizaciones forman parte de varias protestas recurrentes desde la reforma judicial de 2023 y la guerra en Gaza, con demandas de cambios políticos e investigaciones por fallos de seguridad.

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