Rocha Moya pide licencia tras investigación por acusaciones de EU

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal a su cargo mientras se desarrollan las investigaciones tras acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El mandatario informó que presentó la solicitud ante el Congreso local para facilitar las indagatorias y permitir que las autoridades actúen sin interferencias durante el proceso judicial en su contra.

Rocha Moya aseguró que la decisión responde a una convicción republicana y reiteró que las acusaciones son “falsas y dolosas”, al tiempo que afirmó tener la conciencia tranquila frente a los señalamientos.

Asimismo, el gobernador sinaloense también sostuvo que su trayectoria respalda su inocencia y rechazó que su caso sea utilizado para afectar al movimiento político al que pertenece, Morena.

Las acusaciones fueron difundidas por autoridades estadounidenses, que lo vinculan con presuntas conspiraciones junto a líderes del Cártel de Sinaloa para traficar narcóticos hacia Estados Unidos.

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De acuerdo con estos señalamientos, también habría recibido apoyo político y sobornos, lo que detonó un conflicto político entre ambos países y la apertura de investigaciones en México.

Reiteró que enfrentará el proceso con firmeza y aseguró que demostrará su inocencia ante las instituciones mexicanas, al tiempo que afirmó no haber traicionado a su familia ni a la ciudadanía.

Comunicado: pic.twitter.com/G1UZu0Uj8r — Gobierno del Estado de Sinaloa (@sinaloagobmx) May 2, 2026

Yeraldine Bonilla asume como gobernadora interina

Tras la aprobación de su licencia, el Congreso de Sinaloa designó a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina, quien asumió el cargo y señaló que enfrentará con responsabilidad la actual situación.

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