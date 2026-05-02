Norma Pimentel impulsa quinta edición de la Cátedra Hermila Galindo

Con una edición dedicada al liderazgo de las mujeres en los espacios donde se imparte, se estudia y se transforma la justicia, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez impulsó en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) la quinta sesión de la Cátedra Hermila Galindo.

La Cátedra, inspirada en el legado de Hermila Galindo, se consolida como un espacio donde mujeres con trayectoria, voz y liderazgo comparten experiencias para abrir camino a las nuevas generaciones y fortalecer una agenda pública con perspectiva de igualdad.

En esta edición, el diálogo se centró en el acceso a la justicia, el liderazgo femenino y la responsabilidad institucional para construir un sistema más humano, cercano y con perspectiva de derechos.

De esta forma, participó como ponente Idamis Pastor Betancourt, fiscal general del Estado de Puebla, quien compartió reflexiones sobre los desafíos de procurar justicia y la responsabilidad institucional frente a la protección de derechos. Así como Mariana Durán Márquez, docente de Derecho en UPAEP, quien abordó la importancia de la formación jurídica con perspectiva crítica y de género.

También se contó con la participación de Magally Escamilla Rodríguez, Magistrada Presidenta de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y de Rosa Celia Pérez González, Jueza de Oralidad y Ejecución Penal.

Por su parte, la diputada Norma Pimentel destacó que esta quinta edición refrenda el espíritu de la Cátedra como un espacio que no solo inspira, sino que construye pensamiento. Enfatizó que vincular estos ejercicios con la academia fortalece la formación de nuevas generaciones comprometidas con los derechos, la igualdad y el servicio público.

“Reunir en un mismo espacio a mujeres que hoy encabezan instituciones, imparten justicia, forman juristas y abren brecha para otras mujeres, es también una forma de transformar la vida pública”, señaló.

Con esta quinta edición, la Cátedra Hermila Galindo reafirma su papel como una plataforma de liderazgo femenino, construcción colectiva y reflexión pública, donde las mujeres no solo participan en la transformación institucional: la conducen.

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