Reportan amenaza de bomba en avión del AICM; descartan riesgo

El Aeropuerto Internacional de la CDMX activó protocolos de seguridad tras un reporte de amenaza de bomba notificado por la aerolínea Viva Aerobus, sin que se confirmara riesgo alguno.

La alerta se centró en una aeronave con matrícula XA-VBM, estacionada en la posición 13 de la Terminal 1, la cual cubría el vuelo VB1029 procedente de Cancún y el VB1104 con destino a Mérida.

Tras recibir el aviso, autoridades aeroportuarias desplegaron de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de incidentes, con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las personas.

En el operativo participaron elementos de seguridad AVSEC del aeropuerto, así como personal de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria y especialistas en manejo de artefactos explosivos.

Te puede interesar: Rocha Moya pide licencia tras investigación por acusaciones de EU

También intervino el equipo BLONAE, encargado de la búsqueda, localización y neutralización de posibles explosivos, bajo la coordinación de la Comandancia General del aeropuerto.

Los expertos realizaron una inspección exhaustiva de la aeronave, incluyendo cabina, compartimentos y equipaje de los pasajeros, siguiendo los protocolos de seguridad aérea.

Tras concluir la revisión, las autoridades confirmaron que no se encontraron indicios ni presencia de artefactos explosivos en el avión señalado ni en las pertenencias inspeccionadas.

Hasta el momento, no se ha determinado el origen de la amenaza, mientras que las operaciones en el aeropuerto continuaron bajo supervisión tras descartarse cualquier riesgo.

Te recomendamos: