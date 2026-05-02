PEMEX reduce su deuda a 79 mil mdd, su nivel más bajo desde 2014

Durante el primer trimestre de 2026, Petróleos Mexicanos (PEMEX) registró avances en su desempeño operativo y financiero derivados de una mayor eficiencia operativa, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Refinación (SNR) y una gestión financiera disciplinada, según un comunicado de prensa de la empresa.

Al 31 de marzo de 2026, la deuda financiera total se ubicó en 79 mil millones de dólares, el nivel más bajo desde 2014, lo que implica una reducción sostenida del endeudamiento y una mejora en el perfil de vencimientos con menor presión de corto plazo. Las acciones de manejo de pasivos permitieron reducir el costo financiero de la deuda primaria en un 13.4 por ciento en comparación con lo programado en el Presupuesto de Egresos.

En exploración y extracción, la producción de hidrocarburos líquidos se ubicó en mil 652 mil barriles diarios, un incremento de 38 mil barriles diarios respecto al mismo periodo de 2025, impulsado por el desempeño de campos estratégicos como Maloob, Ixachi, Zaap, Ayatsil y Quesqui.

La producción de gas alcanzó 3 mil 925 millones de pies cúbicos diarios, con un aumento de 423 millones diarios.

El Sistema Nacional de Refinación procesó en promedio mil 141 mil barriles diarios de crudo, un incremento del 22.2 por ciento respecto al primer trimestre de 2025, destacando el desempeño de las refinerías de Tula y Dos Bocas. La producción de petrolíferos promedió mil 110 mil barriles diarios, de los cuales el 65.7 por ciento correspondió a destilados de alto valor. Las importaciones de combustibles disminuyeron en un 23.3 por ciento.

En febrero de 2026, PEMEX regresó al mercado local de capitales con una emisión de certificados bursátiles por 31 mil 500 millones de pesos, la cual registró una sobresuscripción de 2.5 veces.

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