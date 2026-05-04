Presunto brote de hantavirus en crucero causa tres muertes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Departamento de Salud de Sudáfrica informaron el domingo que un presunto brote de infección por hantavirus en el crucero MV Hondius, en el océano Atlántico, ha causado la muerte de tres personas, incluido un matrimonio de ancianos, y ha enfermado al menos a otras tres.

La OMS señaló en un comunicado que ya se inició una investigación y que al menos un caso de hantavirus está confirmado. Uno de los pacientes se encuentra internado en cuidados intensivos en un hospital sudafricano, trabajan para evacuar a dos personas con síntomas, ambos serían miembros de la tripulación.

🔴La OMS informa de un caso confirmado de infección por hantavirus y otros cinco casos sospechosos en un crucero en el Atlántico. De las seis personas afectadas, tres han fallecido y una se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica. https://t.co/xMZEqOn5QD — Noticias ONU (@NoticiasONU) May 4, 2026

El crucero, operado por la empresa holandesa Oceanwide Expeditions, partió de Argentina hace tres semanas para un recorrido que incluía visitas a la Antártida, las islas Malvinas, con destino final en las islas Canarias de España. Actualmente se encuentra frente a la costa de Cabo Verde.

Las autoridades locales no han permitido el desembarco de ninguna persona; se estima que aproximadamente había 150 pasajeros a bordo al momento del brote.

Tres muertes por enfermedad de roedores

La primera víctima fue un hombre neerlandés de 70 años que presentó fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea, su esposa se desplomó en un aeropuerto de Sudáfrica cuando intentaba tomar un vuelo a los Países Bajos y falleció en un hospital cercano. La tercera persona, cuyo cuerpo sigue a bordo, también falleció.

El hantavirus se transmite principalmente por contacto con orina, saliva o heces de roedores infectados, no existe un tratamiento específico ni una cura, pero la atención médica temprana puede aumentar la probabilidad de supervivencia.

La OMS está facilitando la evacuación médica de dos pasajeros del crucero que presentan síntomas de hantavirus, llevando a cabo una evaluación exhaustiva de los riesgos y prestando apoyo a las personas afectadas a bordo. https://t.co/5S5gGAp6uI — Noticias ONU (@NoticiasONU) May 4, 2026

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