Rescatan a mil 500 beagles de laboratorio en EU tras protestas

Un total de mil 500 beagles fueron rescatados de Ridglan Farms, un centro de cría e investigación canina en Wisconsin, Estados Unidos, luego de que Big Dog Ranch Rescue y el Center for a Humane Economy negociaran un acuerdo confidencial para comprar los animales.

Las conversaciones para la adquisición comenzaron meses antes de las protestas que sacudieron las instalaciones en abril, cuando la policía usó gases lacrimógenos para reprimir a activistas que intentaban llevarse a los perros. En marzo, otro grupo de manifestantes había irrumpido en el lugar y sustraído 30 animales. Lauree Simmons, presidenta y fundadora de Big Dog Ranch Rescue, afirmó que su organización no estuvo vinculada a esas protestas.

Los primeros ejemplares comenzaron a ser trasladados desde Ridglan el viernes, con previsiones de continuar durante la semana siguiente. “En una hora más o menos empezaron a acercarse a nosotros, buscando atención”, declaró Simmons. “Algunos se subieron al regazo de la gente. Todos y cada uno de ellos son súper dulces. […] Simplemente sé que saben que están a salvo“.

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En el centro de acopio, equipado con zonas de juego, los perros están siendo vacunados, esterilizados y preparados para el transporte. Big Dog Ranch Rescue trabaja con socios en todo el país para encontrar hogares para mil de los beagles, mientras que el Center for a Humane Economy se hará cargo del resto.

La organización ha recibido más de 700 solicitudes de adopción, aunque Simmons advirtió que podría pasar algún tiempo antes de que los perros estén listos para sus nuevos hogares, ya que deben evaluarse a los posibles adoptantes, trasladar a los animales a refugios en todo el país.

“Los perros más jóvenes se adaptarán más rápido, y los mayores tardarán más”, explicó Simmons. “Muchos de ellos están más dispuestos a aceptar el cariño y quieren estar con la gente”.

Los beagles son utilizados habitualmente en pruebas con animales debido a su naturaleza amigable y dócil, organizaciones protectoras señalan que esas mismas características que los convierten en compañeros excepcionales.

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