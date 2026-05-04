Especialistas analizan salud pública global en coloquio de la UDLAP

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) inauguró el Primer Coloquio de la Maestría en Administración de Servicios de la Salud, un espacio académico que, enfocado en el eje temático “Perspectivas Globales en Salud Pública”, congregó a estudiantes, profesores y especialistas para dialogar sobre las transformaciones estructurales y los desafíos del sector sanitario.

La ceremonia de apertura estuvo encabezada por el Dr. José Daniel Lozada Ramírez, vicerrector académico de la UDLAP, quien destacó la importancia de formar especialistas capaces de comprender las múltiples variables que impactan el bienestar de la población:

“Hablar de salud global implica reconocer la compleja interacción entre las políticas públicas, los sistemas de salud, la economía, los determinantes sociales y los contextos culturales”, puntualizó el Dr. Lozada, añadiendo que se necesitan liderazgos con visión internacional y pensamiento crítico para articular lo local con lo global mediante una gestión eficiente.

Por su parte, la Dra. Lucila Isabel Castro Pastrana, decana de la Escuela de Ciencias de la Universidad de las Américas Puebla, subrayó que este evento ocurre en un momento coyuntural tras la publicación del decreto que crea el Servicio Universal de Salud en México y la formalización en la ley del uso de la telesalud. En este sentido, la decana explicó que la disciplina debe analizarse más allá del fenómeno biomédico, entendiéndola como un proceso atravesado por factores políticos y ambientales que“ requieren respuestas integrales y bien gestionadas”.

En su turno, la Dra. Aura Matilde Jiménez, coordinadora de la Maestría en Administración de Servicios de la Salud, señaló el impacto de estas plataformas en la formación de la comunidad estudiantil, y expresó que el objetivo de estos esfuerzos es lograr que los alumnos se integren y consideren los retos sanitarios “como una profesión para el bienestar de la salud de nuestro país y el resto del mundo”.

El programa académico del Primer Coloquio de la Maestría en Administración de Servicios de la Salud, destacó por la participación de ponentes de alto perfil, iniciando con la conferencia magistral virtual “Lo bueno, lo malo y lo feo de la salud global en 2025”, impartida por el Dr. Jaime Sepúlveda Amor. El panel de especialistas continuó con la participación presencial de la Dra. Sandra Treviño-Siller, quien abordó “El dilema del envejecimiento poblacional: retos y oportunidades”, y el día de actividades cerró con la intervención del Dr. Stephen Roberts y su ponencia sobre salud digital centrada en el público para futuras pandemias.

Para consolidar el enfoque de investigación aplicada del programa, el coloquio dedicó un bloque a las presentaciones de trabajos libres por parte de ocho estudiantes del posgrado. Los alumnos expusieron proyectos orientados a la solución de problemas reales, incluyendo el análisis de sistemas de gestión de inventarios, prevención del síndrome de burnout en hospitales, evolución de ensayos clínicos y logística de la cadena de frío para distribución de medicamentos.

Antes de finalizar la inauguración, se destacó que este evento representa el primer paso de una serie de actividades académicas que buscarán integrar de manera más profunda a los estudiantes de posgrado con la vida universitaria, promoviendo un entorno de colaboración interdisciplinaria con otras escuelas y maestrías de la casa de estudios.

Para conocer más sobre el plan de estudios, las líneas de investigación y el proceso de admisión de este programa, visita: https://www.udlap.mx/maestrias/administracion-de-servicios-de-la-salud/.

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