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lunes, mayo 4, 2026
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Choque entre auto y tráiler en la Amozoc–Perote deja dos lesionados

Por:
Amaury Jiménez
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El choque entre automóvil y tráiler en la Amozoc–Perote movilizó a cuerpos de emergencia. / Foto: Especial.

Un accidente múltiple registrado sobre la autopista Amozoc–Perote movilizó a cuerpos de emergencia para atender a dos personas que resultaron con lesiones de consideración.

De acuerdo con el reporte de los servicios de emergencia, el percance ocurrió cuando un automóvil particular impactó contra un tráiler, lo que generó una fuerte movilización en la zona para brindar atención a los lesionados.

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Al lugar acudieron paramédicos y rescatistas de la Cruz Roja, delegación Puebla, quienes brindaron atención prehospitalaria a las personas afectadas, priorizando la extracción de un hombre con heridas de gravedad.

El lesionado fue estabilizado en el sitio y posteriormente trasladado a un hospital. En las labores también participaron elementos del Cuerpo de Bomberos del estado, quienes apoyaron en las maniobras de rescate.

Editor: César A. García

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