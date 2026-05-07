Armenta reafirma respaldo a Sheinbaum en proyectos federales

Ante la posibilidad de que Puebla pierda la producción del auto eléctrico Olinia, el gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que continuará respaldando los proyectos impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “sin protagonismo”.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal afirmó que la prioridad de su administración es acompañar las iniciativas del gobierno federal, al considerar que forman parte de una revolución tecnológica que traerá beneficios para el país y para Puebla.

“Todos los proyectos que tenga nuestra presidenta de la República son prioridad para nosotros”, expresó.

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Por ello, indicó que su gobierno permanecerá atento para respaldar las acciones federales relacionadas con el desarrollo del país, aunque la fabricación del vehículo eléctrico no se concrete en territorio poblano.

“Nosotros estaremos muy atentos siempre a apoyar y respaldar los proyectos de nuestra presidenta sin protagonismo”, puntualizó.

Lo anterior, debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que su administración contempla establecer una asociación entre el sector público y una empresa privada para la producción del auto Olinia, por lo que podría no concretarse una planta para su producción en el estado, donde se encuentra el centro de diseño del vehículo.

Editor: César A. García

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